Arcaplanet, la catena leader del pet care in Italia, che ha sede centrale a Carasco, amplia la propria presenza annunciando l’apertura di nove nuovi Pet store di cui tre a Milano, due a Roma e ancora ad Asti, Casoria (Napoli), Olginate (Lecco) e Ravenna.

Le aperture rientrano in un ampio programma di espansione che quest’anno comporta l’apertura di 40 nuovi Pet store e l’inserimento di 200 nuove risorse in tutta Italia. Forte della più articolata presenza e capillarità del settore nella penisola, maturata in oltre 25 anni di attività, l’azienda continua così il proprio percorso di sviluppo e crescita grazie alle caratteristiche principali dei suoi store quali la profondità di assortimento, la grande attenzione alla selezione dei prodotti e ai servizi specifici offerti ai Pet parent.

Inoltre, la strutturata rete vendita conta su un grande team di professionisti mossi dalla passione per gli animali pronti ad accogliere i “pet lovers” e a trasmettere tutta la loro cura e professionalità erogando un servizio di consulenza all’acquisto di assoluta eccellenza.

Per valorizzare la crescita della catena è in programma dal 10 al 16 maggio una campagna pubblicitaria sulle principali emittenti televisive, realizzata con la partecipazione dei pet specialist e dei pet parent più creativi che hanno partecipato alla seconda edizione dell’iniziativa