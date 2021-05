Continua la serie di seminari gratuiti sulle locazioni organizzati da Ape Confedilizia Genova per associati e proprietari di casa.

«Sarà un nuovo importante appuntamento, offerto dai nostri professionisti – spiega Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova – un Focus preciso delle formalità, realtà e fiscalità che stanno investendo il settore delle Locazioni Commerciali».

L’appuntamento è giovedì 20 maggio alle 17 e per partecipare sarà sufficiente collegarsi al profilo facebook dell’associazione, dove è in programma la diretta streaming. In programma l’intervento di Sara Janecek, agente, opinionista, perito e Ctu del settore immobiliare, che tratterà gli aspetti pratici e contrattuali delle locazioni commerciali pure; parlerà dell’attuale situazione di mercato per le categorie C1 e dei maggiori conflitti fra locatore e conduttore portando ad esempio alcune fra le ultime, trattative, mediazioni e sentenze.

Il secondo intervento sarà a cura di Mauro Prete, avvocato civilista e specializzato nel settore immobiliare, che parlerà in chiaro di indennità di avviamento, del diritto di prelazione e della cessione nei contratti commerciali.

Venanzio Mantero, tributarista, tratterà la fiscalità dei contratti commerciali, dei crediti d’ imposta, dei canoni non riscossi, del decreto Cura Italia, dei Bonus e della ritrattazione dei canoni.

Alla fine degli interventi da parte degli esperti, sarà possibile inviare tramite chat le proprie domande e ricevere risposta anche in diretta. Il collegamento inizia alle ore 17 e finisce verso le 18.30.