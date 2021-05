L’Amt, azienda di mobilità e trasporti di Genova e provincia, ha avviato una selezione per la ricerca di operai esperti nel settore della manutenzione.

La selezione aperta da Amt ha lo scopo di individuare operai specializzati da tenere in considerazione per eventuali prossime assunzioni. I profili e le informazioni per le modalità di candidatura sono disponibili sul sito Amt; il termine per inoltrare le domande è fissato al 7 giugno.

Dopo questa data, l’azienda procederà con la selezione che sarà suddivisa in tre diverse fasi. Le varie fasi porteranno a otto graduatorie finali, che corrisponderanno agli otto profili richiesti.

A questo proposito, la Filt Cgil organizza dei corsi di formazione gratuiti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai corsi di preparazione ci si può rivolgere ai numeri di telefono 010 602835 o al 345 7735752, oppure è possibile scrivere una mail all’indirizzo Filt@liguria.cgil.it.