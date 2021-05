Regione Liguria ha stanziato un contributo da 5 milioni di euro dal Fondo strategico regionale all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da investire nel progetto di ampliamento e ammodernamento del terminal passeggeri dell’aeroporto Cristoforo Colombo.

«Questo investimento – ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – era già previsto nel collegato alla legge di Stabilità approvato dal consiglio regionale nel dicembre scorso per la riqualificazione dello scalo genovese ed è fondamentale per garantire, a fronte delle ripercussioni negative della pandemia, la realizzazione del progetto con il rispetto dei programmi di sviluppo già avviati e l’avvio del cantiere nei tempi previsti. È un ulteriore esempio del ‘modello Genova’: grazie alla sinergia e collaborazione fra tutte le Istituzioni, si possono raggiungere risultati decisivi per il futuro della città e della Liguria. Quest’intervento sarà anche un volano di sviluppo e occupazione, supportando il lavoro in corso per intercettare la ripartenza del Paese compreso il traffico aereo».

«Questo contributo servirà a finanziare parzialmente, nel corso del 2021, gli interventi di ampliamento e riqualifica del terminal e della pista di volo, oltre al potenziamento del sistema di smistamento dei bagagli. Come Regione diamo un aiuto per la realizzazione di questi lavori indispensabili per un aeroporto sempre più moderno, funzionale e confortevole in vista anche dell’espansione dell’utilizzo turistico dello scalo» aggiunge l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

La delibera approvata dalla giunta autorizza e impegna la somma indicata a favore di Autorità portuale e stabilisce le modalità di erogazione, dando mandato al dirigente del settore trasporto pubblico regionale di specificare la documentazione inerente le opere da finanziare che il beneficiario dovrà presentare, predisporre i successivi atti di liquidazione e organizzare sopralluoghi congiunti presso l’aeroporto per verificare l’andamento dei lavori.