Ultimo appuntamento, venerdì 23 aprile, per “Nuovi modelli per una scuola antica”, il ciclo dedicato alla dinamica della scuola in continua evoluzione a cura della Fondazione e dell’Ordine degli Architetti di Genova. Il webinar, ad accesso pubblico e gratuito, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30. Con l’incontro “La nuova scuola 3: progetto, scuola, comunità” si parlerà nuovamente di progettazione di una scuola intesa come azione fortemente interdisciplinare, collettiva e partecipata da diversi soggetti che, oltre ad aggiungere valore al risultato finale, stimolano scelte formali e spaziali innovative. Un processo virtuoso che sarà raccontato dalla pedagogista Elena Giacopini della Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia e dall’architetto e designer Michele Zini dello studio ZPZ Partners di Modena.

Una conversazione sul valore del dialogo tra architettura e pedagogia nella prefigurazione della scuola del futuro che affronterà anche il tema della qualità dello spazio, con la propria capacità di attivare connessioni e comportamenti inediti, assieme alle relazioni tra gli individui, binomio fondamentale per la progettazione della scuola di domani.

Le conferenze sono fruibili esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi (2 CFP a incontro) può partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.