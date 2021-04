Partirà alle 23 di questa sera, attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it, la possibilità di prenotazione del vaccino per le persone con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3) che non siano ancora vaccinate.

Da domani, giovedì 8 aprile, sarà possibile prenotare anche con il numero verde 800938818.

Si tratta della stessa procedura, anche in relazione all’orario, già utilizzata per l’avvio delle prenotazioni per le precedenti fasce di popolazione come gli over 80, le persone tra 79 e 75 anni e poi tra 74 e 70 anni.

I caregiver, ovvero coloro che assistono le persone con disabilità ex legge 104/92, dovranno prima contattare il proprio medico di medicina generale che li identificherà con questo ruolo e, dopo 7 giorni da questo passaggio indispensabile per l’abilitazione della tessera sanitaria, potranno effettuare la prenotazione del vaccino attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it. e il numero verde 800938818.

Per la prenotazione è necessario avere sotto mano la tessera sanitaria e il codice fiscale.