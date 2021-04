Sviluppo Genova spa ha ottenuto la certificazione Iso 37001 Anti-da parte di Bureau Veritas. Questa mattina nella sede di via San Giorgio 1 si è svolta la cerimonia di consegna formale.

«L’ottenimento di questa certificazione anticorruzione – spiega l’amministratore di Sviluppo Genova Franco Floris – è un importante traguardo raggiunto da Sviluppo Genova spa nell’ambito dell’erogazione di servizi quale stazione appaltante di opere infrastrutturali nel settore pubblico e privato, unitamente al rating della legalità già ottenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’agosto del 2020 (punteggio: ++) e per il quale è già stato chiesto un aggiornamento di punteggio a fronte della nuova certificazione ISO 37001».

«Quello della corruzione – sottolinea Claudia Strasserra, chief reputation officer di Bureau Veritas – è un terreno minato, che solleva preoccupazioni di ordine morale, politico ed economico. La norma ISO 37001 è la best practice internazionale fondata sulla cultura della prevenzione della corruzione. È importante quindi sottolineare come, attraverso il rilascio del certificato di conformità ai sensi della ISO 37001, Bureau Veritas premi concretamente l’impegno di Sviluppo Genova nei fatti fornendo una traccia per le numerose società pubblico-private che potrebbero seguire questo esempio, implementando sistemi di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi. L’esperienza di Sviluppo Genova, dimostra quanto sia importante dotarsi di un efficace sistema di procedure e controlli e aprirsi alla valutazione periodica di una parte terza, come è per l’appunto Bureau Veritas, per garantire trasparenza e assecondare la ricerca costante di un miglioramento»