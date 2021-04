Sat Spa comunica all’utenza che, a seguito dell’ordinanza regionale che anticipa la “zona rossa” per la provincia di Savona le attività di Ecosportelli e Centri di Raccolta – Cdr – nei comuni gestiti dall’azienda pubblica sono sospese dalla data odierna, venerdì 2 aprile, fino al prossimo 5 aprile compreso.

Sat Spa rende noto che i servizi riprenderanno regolarmente a partire dal prossimo 6 aprile, secondo forme, modalità e orari stabiliti nei rispettivi comuni del savonese. Ecosportelli e Cdr della Sat sono attivi in varie realtà della provincia nell’ambito del servizio di raccolta rifiuti: due strutture sulle quali l’azienda pubblica ha puntato per rafforzare l’interazione con l’utenza e i cittadini nel quadro di un aumento della raccolta differenziata, così come di una corretta e oculata gestione di tutte le tipologie di rifiuto e il loro smaltimento.

Si ricorda, inoltre, a tutti gli utenti dell‘area camper “Le Traversine” a Vado Ligure che l’area in questione viene automaticamente chiusa con la dichiarazione di “zona rossa” da parte delle autorità competenti nell’ambito delle misure anti Covid-19.