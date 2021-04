È attiva l’indagine di mercato con cui Ire (Infrastrutture Recupero Energia) intende valutare l’interese a partecipare alla procedura negoziata per i lavori di demolizione della palestra e del blocco Poggi compresi nel plesso scolastico Poggi – Carducci – Lotto 1A nel Comune di Sarzana.

La stima dell’importo dei lavori è inferiore a un milione di euro. Scadenza il 10 maggio entro le 10.

Il progetto prevede i seguenti interventi: demolizioni blocco Poggi e Palestra; frantumazione macerie Poggi e Palestra; fornitura e posa gabbioni metallici per sostegno rilevati; formazione rilevati con mps provenienti dalle demolizioni e frantumazioni di cui sopra; scavi piano interrato e zona vasca recupero acqua piovana; opere strutturali in c.a. del piano interrato, della vasca di recupero acqua piovana, delle terrazze a sud; smontaggio skatepark, sistemazione area cantiere presso ferrovia e smontaggio scala antincendio Carducci; assistenze murarie per formazione forometrie pre-getto necessarie per il completamento dei lavori previsti nel lotto 1B.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Sarzana, via S. Bartolomeo. La durata dei lavori è stimata in 100 giorni.

Tutti i dettagli sono qui Avviso lavori scuola Sarzana