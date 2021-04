Da oggi, in via sperimentale e nel rispetto delle disposizioni anti-contagio, l’aula studio sita all’ex-Tribunale in piazza Ricchetti sarà aperta alla fruizione dei ragazzi tutti i giorni,dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9 alle 19.

I giovani sarzanesi che frequentano le scuole superiori e l’università da sempre richiedono la possibilità di usufruire di spazi adeguati e attrezzati per lo studio, con orari flessibili e appropriati alle loro necessità.

L’amministrazione Ponzanelli, dopo aver effettuato i lavori di adeguamento dell’ex- aula delle udienze – con il rifacimento dell’impianto elettrico e l’installazione di corpi luminosi a led per garantire una luce omogenea adatta alla destinazione d’uso prescelta e la successiva attivazione delle prese con connessioni internet wi-fi ad alta velocità – ora ha deciso di garantirne la piena fruibilità allungando l’orario di apertura.