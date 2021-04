Il Comune di Santa Margherita Ligure ha affidato i lavori per la ricostruzione anche del tratto centrale della passerella a sbalzo tra lo scoglio della Carega e la spiaggia del Castello di Paraggi, distrutta dalla mareggiata del 4 ottobre 2020.

Il camminamento, ricostruito insieme alla strada nel post mareggiata 2018, ma nuovamente danneggiato dalle onde del 4 ottobre, ha visto la sistemazione del primo e del terzo tratto.

L’intervento è stato affidato alla ditta Simes di Carasco per un importo totale di 66 mila euro. Anche in questo caso il camminamento sarà ricostruito mediante una nuova tecnica che consentirà il sollevamento della parte in legno in previsione di mareggiate.

Dichiara il sindaco Paolo Donadoni: «Entro giugno restituiremo ai cittadini e a tutti gli amanti del nostro territorio la passerella, simbolo della bellezza del nostro territorio da apprezzare con lentezza come il camminare sul mare da piazza del Sole fino a Paraggi, la passeggiata del red carpet».