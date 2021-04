Dehors chiusi e verande consentite all’attività di ristorazione, a patto che vengano mantenute aperte almeno due o più pareti perimetrali.

È quanto precisa la faq emessa ieri dalla Regione, in relazione alle condizioni per poter svolgere l’attività di ristorazione all’interno di un dehors o veranda esterna. Lo ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti, durante il consueto punto serale sul contagio Covid in Liguria.

«Si ritiene – spiega il presidente Toti – che possano connotare tale condizione anche verande esterne o dehors con strutture o coperture complesse, purché vengano mantenute aperte almeno due o più pareti perimetrali».

