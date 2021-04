Rina sta cercando un giovane ingegnere meccanico progettista Cad da inserire nella sua unità “Industry – Material Technology & Innovation” come consulente esterno.

In qualità di progettista Cad meccanico si dovrà occupare della realizzazione di disegni esecutivi, progettazione di particolari meccanici e assiemi, scelta dei materiali e componenti commerciali (es. cuscinetti, molle, boccole, viti, ecc.), della definizione delle tolleranze e di produzione della distinta base.

Sede di lavoro: Genova.

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il giorno 07-04-2021.

