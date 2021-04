A Recco la giunta comunale proroga la riduzione delle tariffe per le aree di sosta a pagamento, per tutti i veicoli dei residenti, dei non residenti e autocaravan, lasciando invariate le tariffe per autobus, per tutto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria.

Nel dettaglio:

Tariffa oraria

– € 0,50 per ogni ora di sosta per residenti o possessori di abbonamento ZSL, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,20;

– € 1,00 per ogni ora di sosta per i non residenti, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,50;

– € 0,75 per ogni ora per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento zsl;

– € 1,50 per ogni ora per autocaravan intestati a non residenti.

Tariffa giornaliera

– € 2,50 per residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 3,50 per non residenti;

– € 3,75 per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 5,25 per autocaravan intestati a non residenti.