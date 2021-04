Hanno preso il via a Rapallo gli interventi di manutenzione straordinaria degli appartamenti di proprietà comunale siti in via Betti. Le opere rientrano nella tranche di lavori di riqualificazione pari a 240mila euro che andranno a interessare anche le abitazioni di edilizia residenziale pubblica in via delle Balze e Salita Paxo.

Il piano prevede interventi manutentivi su infissi, intonaci, coloriture e pavimentazioni, oltre al rifacimento completo dell’impianto termosanitario e dell’impianto elettrico.

«Gli interventi in questione erano particolarmente attesi dagli inquilini degli appartamenti in questione e sono lieto che abbiano preso il via – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco –. Desidero ringraziare il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio che hanno seguito sin dall’inizio l’evoluzione delle pratiche necessarie e l’Ufficio Tecnico del Comune per la realizzazione del progetto».