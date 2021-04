Ai blocchi di partenza i lavori di rifacimento del molo “dei primeri” di Rapallo, al centro del lungomare, fortemente danneggiato dalla mareggiata dell’ottobre 2018.

L’inizio dell’intervento, a opera del provveditorato alle Opere pubbliche, è previsto per domani, giovedì 28 aprile, previa autorizzazione da parte della capitaneria di porto che dovrebbe pervenire agli uffici comunali nelle prossime ore.

«L’iter burocratico si è rivelato molto articolato poiché coinvolge diversi soggetti a livello statale – evidenzia il sindaco Carlo Bagnasco – il pensiero comune è che certi tipi di intervento inizino dall’oggi al domani, ma non è così: ci sono tempi tecnici, spesso molto lunghi, da rispettare. Sono quindi lieto che l’inizio dell’intervento sia ormai imminente. Mi sono personalmente premurato di far sì che i lavori non si interrompano subito nel fine settimana, ma proseguano anche nel weekend del 1° maggio».

Nel contempo, in vista dell’inizio della stagione turistica, è in corso l’iter autorizzativo per rendere il molo Duca degli Abruzzi (nella parte pubblica del porto) disponibile all’ormeggio dei battelli. «Al momento – spiega Filippo Lasinio, assessore ai Lavori pubblici – è in corso l’affidamento degli incarichi per le prove di carico delle bitte e le verifiche del fondale, in collaborazione con gli enti preposti».