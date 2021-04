Le scuole liguri sono impegnate nelle selezioni provinciali del Premio Scuola Digitale, i prossimi appuntamenti sono martedì 27 aprile e mercoledì 28 aprile con le selezioni della provincia di Savona e della provincia di Genova.

L’iniziativa del ministero dell’Istruzione promuove l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica.

Il primo appuntamento è alle 10 di martedì 27 aprile con il Premio Scuola Digitale – fase provinciale di Savona. La manifestazione si svolgerà in modalità “virtuale mista”, in diretta dalla biblioteca civica “Arecco” di Loano – curata dall’IISS “Falcone” di Loano. Sono in gara cinque scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori) e quattro scuole del Secondo Ciclo (istituti superiori).

Il secondo appuntamento è alle 10 di mercoledì 28 aprile con il Premio Scuola Digitale – fase provinciale di Genova. La manifestazione si svolgerà in modalità “virtuale mista”, in diretta dalla sala del Consiglio Comunale di Chiavari – curata dall’IISS F. Liceti di Rapallo. Sono in gara sei scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori) e sei scuole del Secondo Ciclo (istituti superiori).

Le scuole saranno tutte connesse online e avranno 6 minuti di tempo ciascuna per presentare i propri progetti (3 minuti per mostrare il video che hanno preparato, 2 minuti per il pitch e 1 minuto per le domande della giuria).

I progetti saranno valutati in base al valore e alla qualità del contenuto digitale/tecnologico, all’impatto sulle competenze degli studenti e alla qualità e completezza della presentazione. La giuria è composta da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, da rappresentanti locali e dell’Università, affiancati da esperti di didattica digitale.

I progetti vincitori (uno per ogni provincia per ogni ciclo scolastico) prenderanno parte alla selezione regionale prevista per il prossimo 26 maggio.