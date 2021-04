Apre domani a Genova, in via Ayroli, un nuovo spazio Penny Market. Lo store, tra i quartieri Marassi e San Fruttuoso, ha una superficie di vendita di circa 500 mq e offre ai clienti un parcheggio interrato.

Questo punto vendita, il quinto a Genova, prosegue idealmente il percorso di espansione di Penny in Liguria, che ha visto nell’arco degli ultimi tre anni portare i punti vendita da due a più di una decina.

Oltra a un assortimento di circa 2000 prodotti tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food.

Nel nuovo Penny Market di via Ayroli, grande attenzione anche alla sostenibilità. Il punto vendita adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente, come ad esempio l’uso di corpi illuminanti a Led ad alta resa cromatica e bassi consumi, e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.