È entrato in funzione il nuovo centro vaccinale dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Il centro è allestito al primo piano del Padiglione 3 ed è dedicato esclusivamente alla vaccinazione di pazienti estremamente fragili afferenti alle diverse strutture e reparti del policlinico.

Il centro è dotato di quattro sale d’attesa pre-somministrazione, tre ambulatori per la vaccinazione (di cui uno con doppia postazione) e tre sale per l’osservazione post-somministrazione. Ciascuna postazione vaccinale richiede la presenza di un medico e un infermiere; si tratta di personale dipendente che presta servizio a titolo volontario, al di fuori del proprio orario di lavoro, e di medici in formazione specialistica.

Aperto il 6 aprile, con somministrazione iniziale di 250 dosi giornaliere, il centro estenderà da oggi la propria attività anche al pomeriggio, per arrivare, nell’arco di cinque settimane, a vaccinare i circa 5 mila pazienti estremamente fragili in cura al Policlinico.

Gli elenchi di chi ha diritto a essere vaccinato in questo centro saranno a carico dei vari reparti, che dovranno contattare i propri pazienti proponendo la vaccinazione in base alla terapia seguita.

I reparti che hanno in cura questi pazienti stanno prenotando sulle agende rese disponibili sull’applicativo aziendale allestito all’uopo.