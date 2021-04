Globi dalla metà del Seicento ai primi Novecento, carte nautiche, carte murali da fine Ottocento agli anni Trenta del Novecento, atlanti e libri antichi, strumenti didattici di fine Ottocento-inizio Novecento (diapositive su vetro e antico episcopio)… Tutto visibile online, dalle 17 di venerdì 9 aprile, in occasione della Notte della Geografia 2021. L’Università di Genova organizza una visita virtuale guidata attraverso il patrimonio geo-cartografico della Biblioteca@Balbidue, una delle sedi della Biblioteca di Scienze Umanistiche. La Notte della Geografia 2021 prevede la realizzazione di eventi in tutto il mondo, simultaneamente, nel pomeriggio e nella serata del 9 aprile.

1 di 3

L’Università di Genova aderisce ogni anno all’iniziativa grazie alla prof.ssa Antonella Primi, docente di Geografia del Dipartimento di Antichità, filosofia e storia – DAFIST e Presidente dell’AIIG-Sez. Liguria.

Quest’anno l’evento si svolge in via Balbi 2, all’interno della Biblioteca Umanistica – Sezione di Medievistica Romanistica e Geografia, con il patrocinio della Scuola Umanistica, del Dipartimento di Antichità, filosofia e storia – DAFIST, e la collaborazione della Biblioteca Umanistica e del servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo – SBA.

L’evento inizierà alle 17 con una breve presentazione in diretta sulla pagina Facebook “Notte della Geografia a Genova” e sul profilo Instagram di AIIG Liguria per proseguire con la condivisione del link ai videoclip online sulle seguenti piattaforme:

– canale Youtube Università di Genova

– pagina Facebook Notte della Geografia Genova

– profilo Instagram AIIG Liguria

pagina Facebook Biblioteca Scuola di Scienze umanistiche

La Notte internazionale della Geografia è una manifestazione nazionale ed europea promossa dalla European Association of Geographical Societies (EUGEO), supportata dall’Unione Geografica Internazionale (UGI), con il Comitato Italiano UGI e in rete con comitati nazionali in Europa, patrocinata da tutti i Sodalizi Geografici Italiani (Ass. Geografi Italiani – AGeI, Ass. Italiana Insegnanti Geografia – AIIG, Ass. Italiana di Cartografia – AIC, Centro Ital. Studi Storico-Geografici – CISGE, Soc. di Studi Geografici, Soc. Geografica Italiana).