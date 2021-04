Avviato il progetto denominato “Nowtilus – Sea Innovation Hub”, cioè il primo percorso in Liguria dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate all’economia del mare. Il progetto è nato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con i principali stakeholder.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria con il sostegno del Comune della Spezia, è stata presentata dai promotori coinvolti: Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano. L’intento è quello di realizzare un incubatore temporaneo che rappresenti il primo vivaio dell’innovazione, in grado di scoprire e formare i futuri talenti e di lanciare le idee più promettenti in Liguria, a tutti gli effetti un perfetto laboratorio naturale di sperimentazione per l’economia del mare. Il focus sono le idee, i progetti, le iniziative in fase early stage, con applicazione sull’economia del mare.

Centro nevralgico di Nowtilus-Sea Innovation Hub sarà La Spezia, punto di partenza per un progetto di respiro regionale e nazionale, che spazierà sul corridoio La Spezia, Genova, Milano e, di qui, al resto dell’Italia.

Saranno coinvolte le grandi aziende del territorio (in qualità di mentor, sponsor e potenziali clienti delle startup) e si cercheranno le idee più promettenti da acquisire o integrare attraverso uno specifico percorso di incubazione.

Nowtilus-Sea Innovation Hub, il cui nome richiama il mitico fossile Nautilus e quindi la tradizione, ma con il prefisso Now che sta invece ad indicare la modernità, il senso del cogliere l’attimo e la vision verso il futuro, vuole essere complementare rispetto ai soggetti e alle iniziative già presenti in Liguria sul tema dell’economia del mare, come Blue District – Casa della Tecnologia, Programma Digital Europe, Centro del Mare, Ocean Race, Progetto Ma.Re.