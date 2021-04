Eugenio Massolo, presidente dell’Accademia della Marina Mercantile sarà il nuovo presidente del dipartimento Blue Economy di Liguria Si muove, l’Associazione che ruota attorno al progetto politico di Francesco Maresca.

Ne danno l’annuncio il presidente Francesco Maresca e la vicepresidente Fulvia Musso.

«Eugenio – chiarisce Maresca – è una persona di grande competenza, qualità umana ed esperienza e sono onorato che abbia deciso di accettare la nostra proposta. Liguria Si muove sta crescendo e il settore della blue economy è sicuramente tra i più importanti e con maggiori capacità di sviluppo in tutto il territorio, Liguria Si muove è la casa di tutte le persone che amano il mare e con Eugenio faremo un grandissimo lavoro».

Fulvia Musso aggiunge: «Stiamo facendo un grande lavoro e speravo che Massolo accettasse perché sono sicuro che ci farà fare un grande salto di qualità, sono onorata di far parte di questa grande squadra che sta crescendo giorno dopo giorno».

Per il presidente Massolo Liguria Si muove è una grande occasione per la Liguria: «Quando Francesco Maresca mi ha parlato della sua idea di aprire un dipartimento Blue Economy nell’ambito delle attività dell’Associazione, mi ha trovato totalmente d’accordo perché un lavoro in questa direzione non è solo necessario ma indispensabile. Ho deciso di accettare e di mettermi alla prova, sia per l’amicizia e la stima che mi legano a Francesco, con il quale collaboro da tempo, sia per la passione che ho per questo mondo, ma soprattutto per il tipo di confronto che l’Associazione propone nei suoi gruppi di lavoro, attraverso una metodologia aperta, critica, rispettosa delle idee altrui, volta ad avanzare proposte concrete e fattibili per la crescita di Genova e di tutti noi che la amiamo».