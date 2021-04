«È indispensabile continuare a chiedere al governo un calendario sulle riaperture. Parallelamente, come Regione, lavoriamo a un tavolo di coordinamento con tutte le categorie che ci permetta, a fronte di previsioni di ripartenza attendibili, di costruire nuovi sostegni economici».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con i rappresentanti di Fipe Confcommercio che hanno manifestato questa mattina a Genova.

«Comprendo il momento difficile per i nostri operatori economici − ha detto ancora − ma bisogna far vincere la ragionevolezza e lavorare insieme a obiettivi raggiungibili. Cominciamo a chiedere il ritorno alla zonizzazione, alla zona gialla e alla riapertura delle attività anche alla sera».

«Questa mattina ho portato il mio saluto in piazza della Vittoria a Genova, agli organizzatori della manifestazione odierna di Fipe Confcommercio − ha detto l’assessore al lavoro Gianni Berrino − Tanti imprenditori che chiedono di poter lavorare rispettando le regole che quasi un anno fa erano state stabilite per le riaperture. Sono vicino ai pubblici esercizi, agli albergatori, ai titolari di palestre e piscine, a chi nel mondo dello spettacolo non lavora da mesi perché, pur avendo seguito tutti i protocolli imposti, si trova ancora bloccato. Non solo non hanno il permesso di svolgere il loro lavoro ma non hanno ricevuto gli aiuti di cui avevano bisogno, pagando così un prezzo salatissimo per contrastare, da soli, la pandemia. Un dovere per me essere oggi in piazza e portare loro la mia vicinanza politica e amministrativa».

«Specie in un momento di difficoltà economica come questo, è quanto mai necessaria una programmazione chiara e definita per fare impresa − ha detto l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti − Dall’ascolto delle categorie nei tavoli di coordinamento che Regione Liguria convocherà programmeremo i prossimi interventi a sostegno delle attività economiche, che sono già in fase di analisi nel nostro dipartimento».