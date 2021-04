Il prezzo medio delle abitazioni in Liguria risulta in calo, come in altre 13 regioni italiane, trascinate a ribasso da Lombardia (-4,2%) e Lazio (-2,3%), secondo un report di Idealista.

Risultano in affanno soprattutto i grandi mercati come Milano e Napoli (entrambe -1,4%), Torino (-1,3), Roma (-0,5%).

Per quanto riguarda la Liguria il prezzo del m2 a marzo 2021 è 2.440 euro (variazione rispetto a febbraio 2021: – 0,8 %, variazione rispetto a dicembre 2020: – 0,7 %, variazione rispetto a marzo 2020:- 1,5 %).

Il prezzo medio delle abitazioni in Italia è di 1.718 euro/m2 (variazione rispetto a febbraio 2021 0,0 %, variazione rispetto a dicembre 2020 -1,5 %, variazione rispetto a marzo 2020 +1,1%.

Il report completo è consultabile qui