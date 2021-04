Una troupe di Sky ha realizzato alla Spezia le riprese di una puntata di Bike In, programma dedicato al ciclismo slow che andrà in onda su canali Cielo e Sky Sport. Ospite della puntata il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha partecipato al tour in bicicletta fino alla prima tappa.

«Una giornata di promozione della nostra Città e del nostro territorio molto importante, in cui sono stato coinvolto anch’io insieme alla mia passione per la bicicletta da corsa – dichiara Peracchini – il centro storico, il nostro museo nazionale del ciclismo a Pegazzano, i nostri scorci e panorami sono stati ripresi dalle telecamere di Sky e andranno nelle case di tutti gli italiani che avranno la possibilità di scoprire non solo la bellezza della Città del Golfo dei Poeti ma anche quanto questa si presti al turismo con la bicicletta. Le piste ciclabili dovrebbero essere patrimonio dell’umanità, e in questi anni di Amministrazione abbiamo particolarmente investito su questo tema e continueremo a farlo, promuovendo la mobilità green».

Da Palazzo Civico è partita una carovana di ciclisti che ha percorso tutta la città con una prima tappa al Museo del Ciclismo a Pegazzano per ripartire e raggiungere località Telegrafo transitando dalla strada Litoranea e procedendo per le località Visseggi, Sarbia, Montalbano, Isola, Felettino e fare ritorno in passeggiata Morin dove i ciclisti hanno degustato prodotti tipici offerti da produttori spezzini.

«Una giornata importante perché come assessorato al turismo puntiamo proprio sul ciclismo – dichiara l’assessore Maria Grazia Frijia – il cicloturismo è un filone da incentivare. La nostra Città e il nostro territorio si prestano a questo tipo di attività, in tutte le stagioni, 365 giorni l’anno. Alla fine della giornata e durante il percorso ci sono stati appuntamenti di degustazione con i nostri operatori con i prodotti tipici del territorio, dal muscolo, alla focaccia, alla torta di riso e il vino”