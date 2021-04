Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha inaugurato alla scuola “J. Piaget” la nuova aula multimediale. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi e la dirigente scolastica Maria Torre.

«Investire sull’innovazione – dichiara Peracchini – è fondamentale perché si consenta di diventare cittadini a pieno titolo del mondo digitale e in modo consapevole in particolar modo in questo momento storico in cui, a causa della pandemia mondiale, è stato necessario uno scatto in avanti delle tecnologie per consentire la didattica a distanza o lo smartworking, è importante avere una conoscenza degli strumenti digitali e investire nell’innovazione, soprattutto a beneficio dei nostri ragazzi che sono il nostro futuro. Non solo, attraverso di loro, anche le generazioni più anziane possono mettersi al passo per imparare i nuovi linguaggi e i nuovi modi di comunicare. In questo senso, investiremo anche con progetti di formazione mirati. È un orgoglio per l’amministrazione aver collaborato per la creazione di questa nuova aula multimediale alla Piaget, fiore all’occhiello della nostra comunità educante, e continueremo a farlo».

«La nuova aula di informatica – aggiunge Piaggi – è sicuramente un fiore all’occhiello per la scuola media Piaget e per la città, che potrà fornire un importante strumento formativo che accompagnerà i nostri ragazzi con l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Ha dichiarato l’assessore Piaggi. La nostra amministrazione ha investito più di 6 milioni di euro di infrastrutture nelle scuole, soldi ben spesi per il nostro futuro».

Il progetto ha previsto di unificare due aule informatiche adiacenti al piano primo della scuola per realizzarne una nuova e più ampia al fine di soddisfare le attuali esigenze di maggiore distanziamento connesse all’emergenza Covid19 e nel contempo di garantire la fruibilità anche in futuro del nuovo spazio attrezzato.

Più precisamente le lavorazioni hanno compreso la demolizione della tramezza interna che suddivideva due aule, lo smantellamento dell’impianto elettrico, la realizzazione di un pavimento galleggiante per consentire l’alloggiamento delle nuove torrette a scomparsa e tutti i nuovi cavi che servono alle nuove postazioni computer, l’installazione di una pedana di adeguata pendenza per superare il nuovo dislivello creatosi con lo spessore del pavimento galleggiante, la modifica degli accessi all’aula tramite tamponamento di due delle tre entrate esistenti e allargamento della porta d’entrata all’aula con l’installazione di un nuovo infisso che aprirà verso l’esterno, il ripristino delle linee elettriche e di rete, l’installazione di nuove plafoniere a led, nuovo centralino, nuovo quadro elettrico e nuovi punti prese.

Infine è stato innalzato il parapetto delle finestre all’altezza di 1.10 m previsto per legge tramite installazione di profilati metallici tubolari ed è stata realizzata una nuova pitturazione di tutte le pareti.

Per i lavori sono stati spesi 39.742,25 euro tramite finanziamento con fondi strutturali europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.