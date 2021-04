Intesa Sanpaolo lancia Formula, un nuovo progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, con l’ambizione di promuovere nel 2021 oltre 30 iniziative in tutto il territorio italiano. Saranno dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Le prime raccolte già attive riguardano Torino, Bergamo, Milano, Pistoia, Pescara, Napoli e le Marche ma il crowdfunding è comunque aperto – per tutti i progetti – a tutti i clienti della banca, che possono donare online e tramite sportello Atm, nonché a contributori non clienti.

Anche Intesa Sanpaolo destinerà al progetto un euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online, con il duplice obiettivo di incrementare la raccolta fondi e l’alfabetizzazione digitale della clientela. Le diverse società del gruppo potranno diventare a loro volta contributori, la prima ad aderire è stata Intesa Sanpaolo Life.

Nel 2020 le donazioni hanno toccato la cifra record di 10 milioni di euro, collocando For Funding al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.

«Con questa iniziativa Intesa Sanpaolo – dichiara Stefano Barrese, a capo della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – conferma la sua vocazione di banca sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera. La novità che vogliamo sottolineare è il coinvolgimento di clienti e non clienti dei singoli territori che riconoscono al nostro gruppo un ruolo leader nell’area delle iniziative sociali di inclusione, di sostenibilità e di tutela dell’ambiente, anche a livello locale. Il nostro comportamento e modo di agire quotidiano guardano infatti con sempre più determinazione a tali istanze, con un’attenzione particolare alle specificità espresse dai singoli territori».