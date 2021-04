Venerdì 16 aprile, dalle 14 alle 15, Confesercenti Genova e Carige organizzano il webinar “Insieme per ripartire”, dedicato alla nuova definizione di default bancario entrata in vigore quest’anno, a una panoramica delle misure di accesso al credito garantite e ai bonus fiscali previsti nei decreti governativi.

Gianfranco Lertora, responsabile rapporti con Enti, territorio e banca digitale di Carige, spiega: «Banca Carige continua a sostenere, ora più che mai, le famiglie, le associazioni, i professionisti e le imprese del territorio, con risposte che non si limitano ad accogliere le misure governative, ma vanno oltre, affiancandole e rafforzandole. Nel webinar verranno anche sintetizzate tutte le misure realizzate dalla Carige in questa direzione: “Insieme per ripartire” non vuole essere solo uno slogan, ma un impegno da tradurre in azioni concrete e tempestive».

«Abbiamo accolto con piacere la proposta di Carige di ripartire con una collaborazione più sinergica, capillare e ci auguriamo innovativa – aggiunge Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova – speriamo possano nascere attività davvero strategiche per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo del territorio, in una fase così delicata per la nostra comunità».

Per partecipare all’incontro è sufficiente inviare una mail a genova@confesercenti-ge.it per ricevere il link di accesso: l’iniziativa è aperta a soci e non.