La giunta del Comune di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore all’informatica Massimo Nicolò, ha approvato l’adesione dell’ente allo schema di protocollo d’intesa “Innovazione d’insieme”, scelta che consentirà di accorciare le distanze con gli enti centrali intervenendo nella progettualità e nella coprogettazione di soluzioni innovative.

“Innovazione d’insieme” è un’iniziativa di coordinamento nata per condividere esperienze e soluzioni di trasformazione digitale. È aperta a enti locali, società in house, partecipate e gestori di pubblici servizi che si pone l’obiettivo di stabilire una collaborazione diretta con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e i dipartimenti della presidenza del Consiglio dei ministri.

«La nostra amministrazione vanta professionalità e capacità elevate che, all’interno di “Innovazione d’Insieme”, potranno essere ulteriormente valorizzate e sviluppate. Aderire a questa iniziativa faciliterà l’elaborazione e la diffusione di soluzioni sempre più rispondenti alle linee guida e alle strategie nazionali», dichiara Nicolò.

Il Comune aderisce a questo protocollo nell’ambito delle attività di collaborazione con le altre città metropolitane italiane, alcune regioni e relative in house. Fra gli altri, ne fanno parte i Comuni di Milano, Torino, Firenze, Venezia, Bologna ed Alessandria, l’in house della Regione Lombardia Aria e quella della Regione Friuli Venezia Giulia Insiel.