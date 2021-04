Dal 29 aprile Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova riapre le sue porte ai visitatori tutti i giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 19, con una ricco calendario di iniziative dedicate ad adulti e bambini, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Questo il calendario degli appuntamenti settimanali:

– tutti i giovedì e il venerdì visita accompagnata inclusa nel biglietto di ingresso (su prenotazione);

– il venerdì riprende “A più voci”, una passeggiata in museo insieme a collaboratori, esperti e curatori che riveleranno alcune attività, scoperte e curiosità. In particolare, venerdì 30 aprile dalle 14.30, in occasione dell’intervento di manutenzione della statua di Giulio Monteverde Colombo Giovinetto, incontriamo il restauratore Axel Nielsen all’opera. Vista la collocazione in loggia colombiana è richiesta la prenotazione.

– il sabato, alle 11 e alle 17.30, su prenotazione, visita accompagnata al museo, inclusa nel biglietto di ingresso;

– il sabato alle 15, per tutto il mese di maggio, “Castello for Kids”, un ciclo di attività per famiglie e bambini, su prenotazione, al costo di 6 euro a partecipante ( inclusivo di ingresso al museo).

Questi gli appuntamenti:

sabato 1 maggio ” Gli enigmi del Capitano”, visita enigmistica per famiglie;

sabato 8 maggio “Come il Capitano”, esplorazione del museo a caccia di curiosità e attività di laboratorio con la costtruzione di un piccolo strumento;

sabato 15 maggio “Ricordi di viaggio”, un viaggio nel Castello alla scoperta dei ricordi che il Capitano D’Albertis ha raccolto per raccontare le sue avventure e laboratorio creativo. L’evento rientra nell’ambito della manifestazione Kid pass days.

sabato 22 maggio “Castello Green”, storie e giochi per vivere insieme il parco e scoprirne i suoi segreti;

sabato 29 maggio ” Un Castello tante storie”, un “viaggio” alla scoperta di curiosità e aneddoti tra le sale del castello e laboratorio creativo con la costruzione di un personalissimo castello da portare a casa per continuare ad immaginare le storie vissute dal Capitano D’Albertis.

– la domenica alle 11, alle 15 e alle 17.30 , su prenotazione visita accompagnata al museo inclusa nel biglietto.

Info e prenotazioni:

Per garantire la sicurezza per il contenimento del Covid 19 e il corretto distanziamento è obbligatoria la prenotazione scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; tel. 010 2723820 ( biglietteria)

Tutte le attività sono a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con la direzione museale.