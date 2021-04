Icat Food spa, società di primo piano nel settore degli alimenti conservati, ricerca candidature idonee a ricoprire la posizione di Sales Operations Manager.

La figura, riportando direttamente alla direzione vendite (con la quale manterrà un costante coordinamento) avrà le seguenti mansioni: definizione delle condizioni di vendita dei canali presidiati, avendo cura di simularne gli effetti sui conti economici di canale/area/cliente; monitoraggio dell’andamento dei conti economici di canale/area/cliente definendo le eventuali necessità di azioni correttive;

definizione degli obiettivi per la rete di vendita diretta;

gestione delle analisi dei dati di sell-in/sell-out relativi ai canali in cui è presente l’azienda; analisi mirate a indirizzare le proposte assortimentali dei clienti finalizzate alla massimizzazione dei risultati commerciali e di redditività;

preparazione e partecipazione alle riunioni di vendita e supporto nella preparazione delle visite e delle presentazioni al trade.

Il candidato dovrà coordinare l’ufficio commerciale con le seguenti responsabilità: caricamento e gestione delle anagrafiche dei clienti nei sistemi aziendali;

caricamento e gestione delle condizioni commerciali legate agli accordi nazionali e locali; formalizzazione degli accordi ai clienti;

monitoraggio delle pianificazioni promozionali con il trade;

gestione dei clienti esteri.

Il candidato ideale inoltre dovrà essere motivato, dinamico, flessibile e orientato al lavoro di squadra. Necessaria quindi pregressa esperienza nella gestione di team.

Sede di lavoro: Genova.

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il 31 marzo 2021. Per maggiori informazioni e per candidarsi cliccare qui.