Gnv, dopo la comunicazione dello scorso 16 aprile, circa l’entrata in flotta della nave Gnv Aries, annuncia l’arrivo a partire da metà maggio 2021 della nuova unità Gnv Antares, prevista essere impiegata nei collegamenti commerciali con la Sicilia.

Proveniente dalla società P&O Ferries, e costruita in Giappone dai cantieri Nkk a Tsurumi nel 1987, Gnv Antares ha una capacità commerciale di 2.100 metri lineari; sono stati inoltre rinnovati i servizi di bordo dedicati ai passeggeri tra cui un ristorante, un self-service, 2 bar, uno shop e 350 cabine per ospitare oltre 1000 passeggeri: aree comuni ampie e un design semplice ed essenziale garantiscono il distanziamento e la sicurezza negli spazi ricreativi e ristoro, nello shop di bordo e l’accesso alle zone esterne.

È imminente l’arrivo in flotta anche della Gnv Sealand, costruita nel 2009 presso i Cantieri Visentini, con una capacità di 2.255 metri lineari e 880 persone, e della Gnv Bridge, unità di nuova costruzione, con 2.564 metri lineari e spazi per accogliere oltre 1000 passeggeri, dotata di impianto Scrubber di ultima generazione, in grado di garantire l’abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Sale così a 19 il numero di navi operate da Gnv: fondata nel 1992, e oggi parte del Gruppo Msc, la compagnia opera 11 linee internazionali e 8 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.