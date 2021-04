Giglio Group, tramite la propria controllata e-commerce Outsourcing srl, ha siglato un accordo triennale con Wella Italia srl, leader nella vendita di prodotti di bellezza per la cura dei capelli, tra cui Wella Professionals, System Professional, Sebastian Professional e WeDo, per creare e sviluppare un negozio online B2C dedicato ai prodotti per la cura del corpo e dell’acconciatura.

Giglio Group fornirà a Wella Italia i seguenti servizi per una gestione dell’e-commerce a 360°: web design; sviluppo, integrazione e personalizzazione del negozio online; creazione e aggiornamento delle aree personalizzate dei saloni di bellezza e di parrucchieri; gestione e caricamento video tutorial dei saloni per l’utilizzo dei prodotti; programma di fidelizzazione utenti; fatturazione; servizi di magazzino e logistica; servizio di hosting; gestione della sicurezza; analisi delle performance del negozio online; gestione ordini e pagamenti; gestione dei listini; spedizione prodotti; gestione del programma Loyalty (raccolta punti digitali tramite l’acquisto dei prodotti); servizio di invio newsletter e customer service multichannel.

Inoltre, tramite il sito, il cliente potrà avere una consulenza diretta dei saloni di bellezza, una “estensione digitale” per ricevere, da remoto, consigli del parrucchiere sull’uso dei prodotti giusti per mantenere l’acconciatura a casa propria.

«Per la prima volta tutte le funzioni e le tecnologie da anni costruite da Giglio Group – dichiara Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group – convergono finalmente in una soluzione, completa e organica, finalizzata a sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia del nostro gruppo all’avanguardia nel settore. Inoltre, grazie all’e-commerce, possiamo sdoganare il concetto che la cosmesi sia solo per la cura del proprio aspetto esteriore, mentre lo è anche della propria psicologia. Curare la propria immagine per molte persone vuol dire infatti avere più fiducia in se stessi per potersi meglio rapportare con gli altri».

«Myhairboutique.it – dichiara Paolo Gialdi, direttore Marketing di Wella Italia – è molto più di un semplice e-store dove poter acquistare i prodotti Wella perché rappresenta una vera e propria piattaforma di contatto diretto tra la clientela e il salone, in cui è possibile consultare tanti tutorial e step-by-step per l’utilizzo dei prodotti preferiti. Inoltre, nel suo primo anno Myhairboutique punta a collaborare con 1000 saloni e a raggiungere 100 mila clienti finali dei saloni».