La società spezzina Gesta diventa società benefit grazie a una modifica del proprio statuto sociale il 26 aprile. Si tratta della prima società benefit in provincia della Spezia e fra le prime trecentocinquanta in Italia.

Gesta nasce nel 1994 occupandosi di Qualità e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e fin da allora siamo stati considerati partner dai Clienti nel conseguimento dei loro obiettivi. Dal 1998 Gesta opera con un Sistema di Qualità Aziendale Certificato in conformità alla Norma ISO 9001. Oggi Gesta si occupa, per aziende private e pubbliche, di consulenza aziendale e legale, formazione e audit nei settori sistemi gestionali, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale, privacy, modelli 231, direzione aziendale e temporary management con un mercato di riferimento nazionale.

Le società benefit, introdotte in Italia con la legge 208/2015, rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda, poiché integrano l’agire imprenditoriale con un’innovazione positiva, in grado di generare miglioramenti e impatti virtuosi nei rapporti con aziende, collaboratori, soci, clienti e fornitori, ma anche per tutta la comunità e per l’ambiente, fondendo questa “tensione positiva” con la libera ed essenziale ricerca del profitto.

“La nostra decisione – si legge in una nota – è maturata guardando a tutte le azioni benefit che già realizzavamo. Abbiamo deciso di metterle a sistema, con l’impegno statutario di pubblicare ogni anno sul nostro sito la Relazione d’impatto, che sarà allegata anche al Bilancio, come rendicontazione della pianificazione annuale delle attività benefit. Questa scelta consentirà a Gesta di differenziarsi sul mercato, di misurare, migliorare le proprie performance e risparmiare, di attrarre talenti e ispirare i propri partner, di far parte di un movimento globale con valori positivi e di condividerne gli obiettivi, di ridurre il proprio impatto ambientale, di proporre nuova consulenza e formazione, il suo mestiere da sempre, alle Società che vorranno seguire la sua strada e diventare società benefit”.

Il prossimo e imminente passo annunciato dall’azienda sarà quello di giungere alla certificazione B Corporation rilasciata da B Lab con un valore e una riconoscibilità mondiale.

Mario Gerini presidente di Confindustria La Spezia: «In una società economica che velocemente sta cambiando e modificando i modelli ai quali rispondere, Gesta ha voluto intraprendere un percorso societario assolutamente innovativo e degno di plauso. Le società benefit rappresentano un’evoluzione delle tradizionali figure societarie, disciplinate per rispondere concretamente, oltre al profitto, anche a finalità rivolte al beneficio comune. Per questo desidero esprimere i miei personali complimenti unitamente a quelli di Confindustria La Spezia per la scelta fatta da Gesta, fondata da Renato Goretta e Michela Lucietti, prima società benefit nella nostra provincia; ed in particolar modo, a Renato Goretta suo presidente, da lungo tempo impegnato, con la sua professionalità e passione imprenditoriale, anche nel sistema Confindustria, locale, regionale e nazionale».