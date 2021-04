È stato inaugurato a Genova, in via della Maddalena 46/d rosso, in collaborazione con la Coop sociale L’Alba, un nuovo Centro Servizi Uil dedicato alle attività di caf, patronato, pratiche migranti, casa, consumatori, convenzioni e, naturalmente, all’assistenza sindacale.

Il Centro servizi è aperto, a partire da questa mattina, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. È tra le missioni della Uil puntare a essere un soggetto attivo nella riqualificazione e nel recupero di un territorio che tanto ha da offrire a tutta la città di Genova.

«Il centro storico di Genova è un insieme di esperienze sociali e culturali nelle quali intendiamo inserirci per contribuire alla sua valorizzazione e al suo sviluppo – dichiara Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – Offriamo sostegno al centro storico attraverso la nostra esperienza e i nostri servizi che si rivolgono a lavoratori e cittadini. In particolare, ci rivolgiamo alle migranti e ai migranti che, nei nostri uffici, troveranno le competenze necessarie per le pratiche dell’ingresso in Italia, cittadinanza italiana, diritto all’integrazione scolastica e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli».

Nel rispetto della normativa Covid, le operatrici e gli operatori riceveranno su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni appuntamenti: tel.010.8078651; www.uilliguria.it