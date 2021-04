Il Gruppo Insieme di Genova, da oltre 30 anni leader a Genova nel settore terza età, ricerca una animatrice per la Residenza per Anziani Casa Don Guanella ad Albaro. La persona selezionata opererà in un contesto ampio e organizzato nelle attività di animazione previste per gli ospiti della struttura.

Requisiti necessari: qualifica di animatore ed esperienza certificata nel ruolo. Capacità organizzativa e doti relazionali completano il profilo.

Inviare il proprio curriculum via email a: romolo.benvenuto@gmail.com

