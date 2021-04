Gruppo Fratelli Cosulich festeggia i 15 anni di Fratelli Cosulich Comercio e Serviços Ltda, la società di diritto brasiliano, creata dal Gruppo mettendo a disposizione la sua esperienza nel settore catering a consolidati clienti internazionali, a cui si sono aggiunti negli anni i più importanti player brasiliani.

Attiva nel settore catering per l’industria Oil & Gas offshore, la società opera offshore a bordo di FPSO (Floating Production Storage and Offloading), Drillships, Rigs, Construction-Support Vessels e Floatel in operazioni negli stati di Rio de Janeiro, Sao Paulo e Vitoria.

La sede è a Macaé (nella foto), 170 km a nord di Rio de Janeiro, considerata la “capitale” del petrolio brasiliano.

Nel 2015 la società acquista un magazzino e uffici di circa 5.000 mt2 con 4 celle frigorifere che utilizza come base di partenza delle operazioni offshore garantendo, attraverso l’impiego di 150 container certificati DNV da 10′ a temperatura controllata e monitorata, circa 2500 consegne annue per la preparazione di circa 2.600.000 pasti.

Con una continua attenzione verso l’ambiente, nel 2019 l’azienda ha messo in funzione nella base di Macaé un impianto fotovoltaico che garantisce circa il 75% del nostro fabbisogno energetico. Attualmente la FCdB impiega oltre 500 dipendenti locali. Il personale operante offshore e della basi di Macaé risponde a tutti i requisiti training di sicurezza sul lavoro relativi alle operazioni offshore oltre a training interni per la formazione professionale e igienica rispondenti alle certificazioni ISO 9001 e ISO 22000.

Nonostante la pandemia Covid 19 abbia colpito fortemente il Brasile creando diverse difficoltà operative, nuovi contratti sono iniziati proprio nel 2021: le prospettive sono ottimistiche.

Dopo 12 anni, Emerson Teodoro de Oliveira subentra a Claudio Priotto nella conduzione della società.