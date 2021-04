Una sola aiuola quest’anno per Fior d’Albenga, la manifestazione che “colora” la cittadina savonese fino al 9 maggio.

L’aiuola, in piazza San Michele, è stata allestita grazie alla collaborazione del Comune, dell’associazione Fior d’Albenga con le associazioni di categoria e i ragazzi e docenti del liceo artistico G. Bruno che hanno realizzato le sagome dei personaggi presenti nella rappresentazione. Vista dall’alto rappresenta una goccia – a simboleggiare una lacrima in memoria di Franco Rapa, che è stata una delle colonne portanti di questo evento e come una goccia d’acqua a rappresentare una rinascita dopo la pandemia vissuta fino a oggi.

L’aiuola è divisa in due parti: nella prima, partendo dall’ingresso di piazza San Michele lato Cattedrale, viene presentato il tema scelto per l’edizione di quest’anno: La Divina Commedia. «E quindi uscimmo a riveder le stelle». Qui troviamo la scritta “Fior d’Albenga” realizzata con piante aromatiche, la sagoma di Dante Alighieri e un ulivo secolare a simboleggiare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. La seconda parte dell’aiuola va a rappresentare le tre cantiche attraverso i tre livelli che sono stati realizzati. Nella parte più bassa, nella quale si rappresenta l’Inferno, troviamo la sagoma di Caronte il traghettatore dei dannati sul fiume Acheronte e fiori che, attraverso i loro colori, vanno a ricordare le fiamme degli inferi. Subito sopra troviamo il Purgatorio con Dante e Virgilio che continuano il loro viaggio e infine, nella parte più alta dell’aiuola dai toni chiari, bianco e azzurro, a simboleggiare il Paradiso troviamo, naturalmente Dante e Beatrice.

A causa delle restrizioni dettate dal Covid e in accordo con l’associazione Fior d’Albenga, si è dovuto rinunciare a buona parte degli eventi collaterali pensati per l’edizione di quest’anno. Saranno organizzate una serie di visite guidate nella chiesa antica di San Giorgio che contiene un importante affresco del Giudizio finale del 1446 che presenta, tra le altre, una scena di diretta derivazione dantesca, l’incontro del Poeta accompagnato da Virgilio con il Conte Ugolino e l’Arcivescovo Ruggieri nell’inferno.

La chiesa Antica di San Giorgio sarà aperta sabato e domenica a partire dal 17 aprile e fino al 5 maggio dalle 9 alle 19. Le visite guidate su prenotazione obbligatoria si terranno sabato 24 e domenica 25 aprile in due turni dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18.

Sabato 1 e domenica 2 maggio in due turni, dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18.

L’installazione 2021 è stata realizzata da Agricoltura e giardino s.a.s con la collaborazione dell’Assessorato al Turismo del Comune di Albenga e supportata da: Vivai Michelini, Vivaio Montina, Gambetta Piante, con la sponsorizzazione di Coop Liguria e Le Delizie del Cupin. L’evento può essere seguito sui canali social @fiordalbenga e @scoprialbenga. Tutti gli aggiornamenti sul programma e gli eventi sul sito ufficiale www.fiordalbenga.it e www.scoprialbenga.it.