È stata consegnata oggi nello stabilimento di Ancona “Viking Venus”, la nuova nave da crociera di Fincantieri per la società armatrice Viking.

L’unità si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni: come le unità gemelle, ha una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e potrà ospitare a bordo 930 passeggeri.

Fincantieri ha avviato il rapporto con Viking nel 2012, dando fiducia alla società armatrice che faceva il suo ingresso nel mercato delle crociere oceaniche come start up. Dal primo ordine di due navi, oggi la collaborazione ha raggiunto le 20 unità in totale, incluse le due navi da crociera speciali ordinate a Vard, “Viking Octantis” e “Viking Polaris”, e le opzioni. Si tratta di un record assoluto, il maggior numero di unità per un costruttore per conto di un singolo armatore.

La prima della serie, “Viking Star”, è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015. Le unità successive, “Viking Sea”, “Viking Sky”, “Viking Sun”, “Viking Orion” e “Viking Jupiter”, consegnate tra il 2016 e il 2019, sono state costruite ad Ancona. Altre 9 unità, incluse quelle in opzione, prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani nei prossimi anni.