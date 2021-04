Ausind, in partnership con Servizi Confindustria Bergamo, promuove il corso “Il finanziamento dell’azienda con strumenti bancari e non bancari e il cash management“.

L’obiettivo è quello di acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.

Destinatari del corso sono addetti di tesoreria e responsabili amministrativi. La docenza è affidata a Financial Innovations.

Il programma

• La moneta, il mercato monetario e i tassi di riferimento (Euribor, Libor, IRS)

• Il cash management:

• La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi

• I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche

• Il processo di cash management

• Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi

• Il finanziamento dell’azienda

• L’attività della banca

• I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione

• I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative

• I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing

• L’anticipo di pagamento ai fornitori

• I fondi di mercato monetario

• I depositi bancari

• Gli impieghi della liquidità

• Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie

Il corso si svolgerà il 15 e il 16 aprile dalle 9 alle 13.

I costi: 300 euro per le aziende associate, 390 per i non associati.