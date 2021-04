Il Veliero Amabile, Grand Hotel Alassio e Nove, di Alassio. Da U Titti di Lingueglietta, Mimosa Restaurant di Sanremo, A-Spurcacciun-a di Savona, Boscobello di Sanremo. Il Gallo della Checca di Ranzo, Il Marin di Genova. Sono nove, quasi tutti del Ponente, i ristoranti liguri inseriti nella Guida 2021 di Euro-Toques Italia e International.

L’obiettivo della guida – in versione bilingue con testi in italiano e in inglese – è promuovere i più importanti cuochi italiani attraverso le loro esperienze personali e i loro piatti. Dieci i liguri menzionati nel volume: Mario Bagatella (Il Veliero Amabile), Roberto Balgisi (Grand Hotel Alassio), Riccardo Farnese (Ristorante Da U Titti), Manuel Marchetta (Mimosa Restaurant), Simone Perata (A-Spurcacciun-a), Artan Semini (Boscobello), Giorgio Servetto (Nove), Renata Siboni e Ugo Vairo (Il Gallo della Checca), Marco Visciola (Il Marin).

Enrico Derflingher, chef stellato e presidente dell’associazione Euro-Toques Italia e International, ha incontrato questa mattina l’assessore regionale al turismo, Gianni Berrino: «Con Derflingher abbiamo discusso di possibili future collaborazioni per promuovere ulteriormente l’eccellenza della Liguria nel mondo e per svolgere da noi importanti manifestazioni alla presenza di importanti cuochi stellati di fama internazionale».