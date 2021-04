Erg, Bettonte lascia la guida del gruppo: «Concluso un cammino di successo»

Ieri, martedì 27 aprile, con un post su LinkedIn Luca M. Bettonte, amministratore delegato di Erg, ha comunicato che ha lasciato la guida del gruppo «dopo 9 anni e al compimento di un lungo ed entusiasmante percorso di trasformazione e di crescita del Gruppo» soprattutto a conclusione di «un cammino di successo condiviso al fianco di Edoardo Garrone e Alessandro Garrone» con i quali ha «instaurato un confronto profondo, sincero e autentico».

Bettonte lascia dopo che l’assemblea dei soci di Erg ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione in cui Edoardo Garrone è stato confermato alla presidenza.

Paolo Luigi Merli, già direttore generale e cfo del gruppo, è stato nominato nuovo amministratore delegato di Erg.

Paolo Luigi Merli, dal 2006 nel gruppo Erg, inizialmente come Investor Relator & Corporate Finance, successivamente Finance Officer, cfo e dal 2019 Corporate General Manager & CFO. Si è laureato nel 1995 in Ingegneria Elettrica all’Università di Pavia e ha frequentato nel 1997-1998 il Master in Management and Economics of Energy and the Environment alla Scuola Enrico Mattei.