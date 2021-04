EnVent Capital Markets (EnVent) nella sua ricerca Investment Banking Firm, dedicata al mid-market, che effettua studi societari per emittenti quotate, assegna alla genovese Gismondi 1754 un rating di outperform e un target price di 3,97 euro per azione, corrispondente a un possibile upside del 39% rispetto al prezzo corrente.

L’impatto del virus sulla clientela delle boutique è stato superato utilizzando canali alternativi che hanno permesso di chiudere il 2020 con una crescita delle vendite del +12% rispetto al 2019, mentre l’ebitda si è attestato al +10% contro il 14% dello scorso anno. Un risultato che ha superato le attese.

Il primo trimestre del 2021 conferma il trend positivo dello scorso anno. Il fatturato complessivo consolidato di 1,4 milioni è in crescita del +91%, rispetto al primo trimestre 2020, principalmente grazie ai canali di vendita wholesale e special sales, meno influenzati dalle restrizioni di viaggio.

La ricerca di EnVent fa notare come Gismondi 1754 continui il suo programma di espansione geografica come marchio globale di lusso di fascia alta e come i diversi canali di vendita si siano dimostrati efficaci nella diversificazione del rischio.