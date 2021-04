EdiliziAcrobatica spa, azienda leader nel campo dell’edilizia su fune in Italia, in forte espansione anche nel contesto europeo, con più di 90 sedi e più di 1000 risorse sul territorio italiano e francese, ricerca valide candidature alla posizione di responsabile area per la sua nuova sede di Genova.

Ruolo offerto

Il responsabile area si occupa dell’espansione e della gestione della clientela del territorio di competenza, gestisce il suo team tecnico-commerciale e le squadre operative su fune, per garantire un servizio eccellente di ristrutturazioni edili ai propri clienti. È un leader, che ha l’opportunità di sviluppare l’area, far crescere le sue risorse, raggiungendo gli obiettivi prefissati con la direzione tecnica e commerciale.

Requisiti indispensabili

Esperienza consolidata come tecnico nella gestione di cantieri edili (geometra di cantiere/ingegnere/architetto).

Abilità commerciali, capacità gestionale e di leadership.

Offerta

Inserimento con assunzione diretta in azienda, piano remunerativo con fisso e piano incentivi legati ai risultati. Benefit auto aziendale.

Piano di crescita professionale ed economico. Piani formativi tecnici, motivazionali e attitudinali personali e per il team.

Sede di lavoro: Genova.

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il giorno 22-04-2021.

Per maggiori informazioni e per candidarsi cliccare qui

Oppure inviare il proprio CV a: profili@ediliziacrobatica.com .