Msc Seaside ripartirà domani, 1° maggio, da Genova per la sua prima crociera post-lockdown e si aggiungerà a Msc Grandiosa, tornata operativa il 16 agosto dell’anno scorso e attualmente in navigazione. La nave accoglierà gli ospiti a bordo per crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede le destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, oltre agli scali di La Valletta (Malta) e Civitavecchia.

Si tratta della seconda di 10 navi di Msc Crociere che rientreranno in servizio quest’estate in Mediterraneo e Nord Europa.

Tra queste, a partire dal 1° agosto, ci sarà anche la futura ammiraglia Msc Seashore, che sarà impiegata per il suo viaggio inaugurale offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Su tutte e tre le navi, che avranno Genova come homeport, sarà applicato il rigoroso protocollo di salute e sicurezza della Compagnia che ha permesso di ospitare tra agosto 2020 ad oggi già più di 60mila turisti in piena sicurezza.