Salirà a oltre 1.500 somministrazioni al giorno l’attività al centro operativo allestito al primo piano della torre Msc di San Benigno, gestito dalla Casa della Salute. Da oggi è attivo dalle 8 di mattina fino alle due di notte, 18 ore continuative suddivise su tre turni (8-14; 14-20; 20-2). Il centro è operativo 6 giorni su 7.

In totale si potranno eseguire circa 8.500 a settimana, con una capacità di somministrazione che può arrivare fino a 90 vaccini l’ora.

All’interno, per ogni turno, sono operativi 16 impiegati amministrativi per le gestire le fasi di accettazione, controllo della temperatura, consegna dei moduli, un minimo di 6 medici per anamnesi e consenso informato, un minimo di 6 infermieri per la somministrazione del vaccino, 2 militi delle pubbliche assistenze per la fase di osservazione (è presente una ambulanza in caso di necessità). Il centro somministra vaccini Moderna destinati a soggetti ultra-vulnerabili e alla fascia 70-79 anni di età.

Le prenotazioni sono gestite a livello centralizzato tramite i sistemi messi a disposizione da Regione Liguria: sito prenotovaccino.regione.liguria.it (attivo 24 ore su 24), numero verde 800 938 818 (attivo dalle 8 alle 18), sportelli Cup. Per quanto riguarda gli ultra vulnerabili saranno contattati dalla Asl di appartenenza, dopo la segnalazione da parte del medico di medicina generale.

Per quello che riguarda i vaccini, oggi ne sono stati eseguiti 9.841 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.165 di tipo cold (AstraZeneca), per un totale di oltre 11 mila vaccini.

«Vorrei arrivare ai 73 mila vaccini a settimana − osserva il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti − l’ho già comunicato ai direttori generali e oggi alle 11 li ho riuniti tutti per rispettare gli obiettivi e mi auguro che questo fine settimana ci sia un’implementazione su tutta la linea».

Intanto altre 75 farmacie liguri hanno chiesto di entrare nel circuito di somministrazione dei vaccini.