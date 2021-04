Il portavoce di Marco Bucci, sindaco di Genova, diventa anche capo ufficio stampa del Comune. La delibera di giunta è stata pubblicata sull’albo pretorio dell’ente.

Federico Casabella ricopre entrambi gli incarichi dal primo aprile, integrando di 38.726 euro annui lordi l’indennità attualmente riconosciuta, arrivando a 95 mila. Lo stipendio e l’incarico sono stati giustificati in questo modo: “si persegue l’obiettivo di ottenere una maggiore integrazione tra le azioni di informazione e comunicazione e una gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione, per migliorare l’efficacia delle relazioni con i cittadini e le imprese, senza peraltro prevedere l’attribuzione di attività di carattere gestionale, precluse ai sensi del Testo unico degli enti locali”.

Inoltre l’impegno richiesto viene ritenuto non classificabile con le ordinarie tipologie d’orario e relative articolazioni in essere per il personale comunale e le integrazioni economiche sono state disposte dopo “un’analisi comparativa in merito al compenso attribuito alle figure di staff preposte all’attività di comunicazione istituzionale da parte di altri enti territoriali”.

Aumento di stipendio anche per Alessandro Casu, altro membro dello staff di comunicazione del sindaco, a 45.000 euro lordi annuali.