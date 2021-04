Dopo due anni di sperimentazione, ed il buon riscontro da parte della cittadinanza, nella home page del sito web del Comune di Cogorno è attivo il banner “Segnala un guasto“. Cliccando sul banner (oppure scrivendo semplicemente su Google “Comune Cogorno segnalazione” al quale si viene indirizzati direttamente al link), i cittadini potranno continuare a segnalare eventuali guasti e/o disservizi del proprio Comune.

In pochi secondi il cittadino deve solamente selezionare località (via/piazza/zona), scrivere il numero civico, selezionare il servizio oggetto del guasto o disservizio, scrivere la segnalazione e indicare il suo nominativo ed i propri contatti telefonici e mail.

Giunta la segnalazione al Comune, gli amministratori provvederanno prontamente ad intervenire: «Ritengo sia una possibilità importante per vivere meglio la nostra comunità – ha commentato il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi – la segnalazione è un modo per vivere e condividere insieme le problematiche del territorio. Per questo motivo abbiamo voluto dare un miglior valore istituzionale alla segnalazione, per comunicare velocemente con l’amministrazione comunale e per rendere la cittadinanza ancora più attiva».