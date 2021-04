La giunta comunale di Cogorno ha approvato il progetto definitivo per i lavori di potenziamento della canalizzazione esistente di via Divisione Coduri. Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore di Cogorno.

Il progetto, a ottobre 2018 era stato già approvato in linea tecnica, sempre dalla giunta comunale, mentre ora, con la determina approvata, si è chiuso l’iter autorizzativo, dopo le firme delle convenzioni per le concessioni volontarie dei residenti dell’area interessata agli interventi.

I lavori inizieranno entro l’autunno di quest’anno. L’intervento è finanziato da un contributo regionale di 560 mila euro, derivanti dagli stanziamenti del fondo di solidarietà dell’Unione Europea, in seguito agli eventi alluvionali del novembre 2014, e da fondi comunali per una spesa di 65 mila euro. La spesa complessiva, dunque, ammonta a 625 mila euro (iva inclusa). Durata complessiva dei lavori circa 7 mesi. Previsto il prolungamento del canale esistente, dall’incrocio di via Divisione Coduri per immetterlo direttamente sul fiume Entella, con una specie di “scolmatore”.