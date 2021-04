L’amministrazione comunale di Cogorno ribadisce la possibilità, rivolta alla cittadinanza, di usufruire del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio.

I cittadini possono prenotare il ritiro gratuito a casa propria dei rifiuti ingombranti attraverso le seguenti modalità:

Chiamando il nuovo numero verde 800 437678 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15);

Accedendo in autonomia dalla nuova piattaforma web disponibile sul sito di Aprica. L’applicativo, dopo la registrazione, consente di conoscere immediatamente il giorno disponibile per il ritiro e invia un comodo promemoria via email.

Questa possibilità si affianca al conferimento degli ingombranti direttamente al Centro di raccolta di via della Fea in località Costa. La possibilità è rivolta esclusivamente ai residenti del comune di Cogorno che possono recarsi al centro con mezzi propri. Gli orari del Centro di raccolta, il lunedì e sabato dalle 8 alle 12 e il mercoledì 14-18. Per entrare al centro occorre presentare un documento di identità valido e il documento attestante l’utenza Tari.